Київ пережив майже шестигодинну повітряну тривогу: столицю атакували 45 дронів

19 російських дронів знищили розрахунки ППО на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці

Київ пережив напружену ніч, відбиваючи атаку російських безпілотників. Повітряна тривога, що тривала майже шість годин, стала однією з найдовших за останній час

Повітряна тривога ввечері 18 березня та в ніч на 19 березня у Києві тривала протягом 5 годин 52 хвилин (з 20:26 по 02:18). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих безпілотників, 19 знищено розрахунками ППО. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

«За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 березня російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Повідомляється, що близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також цієї ночі російські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. У своєму дописі він вказав, що росіяни вдарили «шахедом» у лікарню в Сумах та продовжують удари по містах Донецької області. За його словами, саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців.