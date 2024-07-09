У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою. О 18:12 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Як повідомляли Повітряні сили, група крилатих ракет з Харківщини заходили на Полтавщину. Також фіксувалася загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

До слова, розслідувачі з'ясували імена причетних росіян до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні «Охматдит».

Раніше міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти