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Повітряна тривога охопила більшість областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Повітряна тривога охопила більшість областей
Ворог може атакувати Україну балістикою
ілюстрація: glavcom.ua

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 16:29 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт  ворожих літаків МіГ-31К 

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа повітряних тривог станом на 15:32 має такий вигляд:

Повітряна тривога охопила більшість областей фото 1

Нагадаємо, що це вже четверта за день масштабна повітряна тривога.

Попередня тривога  тривала з15:30до 16:21 через загрозу балістики. Раніше тривога тривала з 13:50 до 14:02 через загрозу балістики.

Крім того, об 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: війна Україна тривога ракетна атака

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