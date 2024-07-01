Повітряна тривога охопила більшість областей

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 16:29 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожих літаків МіГ-31К

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа повітряних тривог станом на 15:32 має такий вигляд:

Нагадаємо, що це вже четверта за день масштабна повітряна тривога.

Попередня тривога тривала з15:30до 16:21 через загрозу балістики. Раніше тривога тривала з 13:50 до 14:02 через загрозу балістики.

Крім того, об 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.