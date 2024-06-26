Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс

Головні події ночі проти 26 червня

У Миколаєві та на Одещині лунали вибухи. Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів. Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ. Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 25 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Миколаєві та на Одещині лунали вибухи

На тлі оголошеної напередодні тривоги, в Миколаєві та на Одещині після опівночі сьогодні вже лунали вибухи. Про ситуацію на початку доби 25 червня повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Місцеве одеське видання «Думська» теж повідомляє про вибухи в регіоні, станом на 00.33 їх чутно в області.

Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Також для регіону актуальна загроза застосування авіаційних засобів ураження. Це ж стосується і інших прифронтових областей

Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Відповідну заяву опублікував в Instagram.

Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

«Пояс IBF – мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик», – йдеться у дописі.

Після того, як Усик залишить титул IBF, то перестане бути абсолютним чемпіоном світу. У нього залишаться три титули – WBC, WBA та WBO.

США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів

Мінфін США запровадив економічні санкції проти 50 осіб і компаній у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах, які діяли як «розгалужена тіньова банківська мережа» для іранської армії, пише The Washington Post.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що юридичні та фізичні особи причетні до продажу іранської нафти, що допомогло іранським військовим та уряду отримати незаконний доступ до міжнародної фінансової системи.

Дохід йде на оплату зброї та фінансування проксі-груп, включаючи єменських хуситів, а також передачу безпілотників до Росії, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів.

Під санкції потрапили:

Сейєд Мохаммад Мосаннаі Наджібі, ірано-турецький представник, що працює в сфері обміну валют,

27 компаній під прикриттям, підконтрольних Наджібі, розташованих у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах,

Тегеранське підприємство з обміну валюти та інші.

«США продовжуватимуть переслідувати тих, хто прагне фінансувати дестабілізуючу терористичну діяльність Ірану. Ми продовжуємо працювати з союзниками та партнерами, а також із світовою фінансовою індустрією, щоб підвищити пильність щодо руху коштів на підтримку тероризму», – прокоментував ситуацію Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ

25 червня очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим. Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер.

Зауважується, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони війну РФ проти України. Водночас наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії.

Відомо, що востаннє Остін розмовляв з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у березні 2023 року.

Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету

Північна Корея випустила ймовірну балістичну ракету у спробі продемонструвати силу приблизно через тиждень після того, як країна уклала військову угоду з Росією. Але вона, схоже, відмовила під час польоту, передає Bloomberg.

Ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу з району поблизу Пхеньяна і, як припускають, вийшла з ладу незабаром після запуску. Саме так окреслили ситуацію в Об'єднаному комітету і начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що південнокорейські та американські розвідувальні органи зараз намагаються дізнатися більше деталей.

Ракета, запущена в середу вранці, здається, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.

Протягом останніх кількох років Північній Кореї в основному уникали ракетних невдач, оскільки Кім Чен Ин випустив нову систему ракет, здатних нести ядерні боєголовки та призначених для ударів по материковій частині США, а також по союзниках Америки Японії та Південній Кореї. Вона зазнала невдач із своїми ракетами для розгортання супутників, а її остання спроба наприкінці травня закінчилася невдачею, коли ракета розлетілася вогняною кулею незабаром після запуску.

Перед останнім ракетним випробуванням Північна Корея критикувала США за те, що вони відправили авіаносну групу USS Theodore Roosevelt на Корейський півострів для спільних навчань, у яких брали участь Японія та Південна Корея.

На тлі вищевказаного США та їхні союзники Японія та Південна Корея «найрішучіше засудили» поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.