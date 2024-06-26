Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс
фото: usykaa/Instagram

Головні події ночі проти 26 червня

У Миколаєві та на Одещині лунали вибухи. Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів. Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ. Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 25 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Миколаєві та на Одещині лунали вибухи

На тлі оголошеної напередодні тривоги, в Миколаєві та на Одещині після опівночі сьогодні вже лунали вибухи. Про ситуацію на початку доби 25 червня повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Місцеве одеське видання «Думська» теж повідомляє про вибухи в регіоні, станом на 00.33 їх чутно в області.

Напередодні в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Також для регіону актуальна загроза застосування авіаційних засобів ураження. Це ж стосується і інших прифронтових областей

Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Відповідну заяву опублікував в Instagram.

Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

«Пояс IBF – мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик», – йдеться у дописі.

Після того, як Усик залишить титул IBF, то перестане бути абсолютним чемпіоном світу. У нього залишаться три титули – WBC, WBA та WBO.

США запровадили санкції проти компаній з ОАЕ і Маршаллових Островів

Мінфін США запровадив економічні санкції проти 50 осіб і компаній у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах, які діяли як «розгалужена тіньова банківська мережа» для іранської армії, пише The Washington Post.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що юридичні та фізичні особи причетні до продажу іранської нафти, що допомогло іранським військовим та уряду отримати незаконний доступ до міжнародної фінансової системи.

Дохід йде на оплату зброї та фінансування проксі-груп, включаючи єменських хуситів, а також передачу безпілотників до Росії, які  Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів.

Під санкції потрапили:

  • Сейєд Мохаммад Мосаннаі Наджібі, ірано-турецький представник, що працює в сфері обміну валют,
  • 27 компаній під прикриттям, підконтрольних Наджібі, розташованих у Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових Островах,
  • Тегеранське підприємство з обміну валюти та інші.

«США продовжуватимуть переслідувати тих, хто прагне фінансувати дестабілізуючу терористичну діяльність Ірану. Ми продовжуємо працювати з союзниками та партнерами, а також із світовою фінансовою індустрією, щоб підвищити пильність щодо руху коштів на підтримку тероризму», – прокоментував ситуацію Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ

25 червня очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим. Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер.

Зауважується, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони війну РФ проти України. Водночас наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії.

Відомо, що востаннє Остін розмовляв з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у березні 2023 року.

Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету

Північна Корея випустила ймовірну балістичну ракету у спробі продемонструвати силу приблизно через тиждень після того, як країна уклала військову угоду з Росією. Але вона, схоже, відмовила під час польоту, передає Bloomberg.

Ракета була запущена приблизно о 5:30 ранку в середу з району поблизу Пхеньяна і, як припускають, вийшла з ладу незабаром після запуску. Саме так окреслили ситуацію в Об'єднаному комітету і начальників штабів Південної Кореї. Зазначається, що південнокорейські та американські розвідувальні органи зараз намагаються дізнатися більше деталей.

Ракета, запущена в середу вранці, здається, впала у водах за межами виключної економічної зони Японії, заявили офіційні особи в Токіо. Подальші подробиці про політ не надходили, і це перший запуск після того, як режим Кім Чен Ина випустив одночасний залп балістичних ракет малої дальності наприкінці травня.

Протягом останніх кількох років Північній Кореї в основному уникали ракетних невдач, оскільки Кім Чен Ин випустив нову систему ракет, здатних нести ядерні боєголовки та призначених для ударів по материковій частині США, а також по союзниках Америки Японії та Південній Кореї. Вона зазнала невдач із своїми ракетами для розгортання супутників, а її остання спроба наприкінці травня закінчилася невдачею, коли ракета розлетілася вогняною кулею незабаром після запуску.

Перед останнім ракетним випробуванням Північна Корея критикувала США за те, що вони відправили авіаносну групу USS Theodore Roosevelt на Корейський півострів для спільних навчань, у яких брали участь Японія та Південна Корея.

На тлі вищевказаного США та їхні союзники Японія та Південна Корея «найрішучіше засудили» поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Теги: Олександр Усик бокс Миколаїв Одеса вибух тривога війна Україна росія США санкції Пентагон Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В'ячеслав служив навідником у 81-ій окремій аеромобільній бригаді
Мріяв присвятити себе спорту. Згадаймо В’ячеслава Савицького
Вчора, 09:00
Кожен рік 25 червня у світі відзначається Міжнародний день моряка
25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Сили оборони активно знищують диверсантів
Сили оборони нищать диверсантів на території Росії: ЗСУ розповіли деталі
22 червня, 19:36
Двох громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
Нападників на казахського журналіста оголошено в міжнародний розшук
21 червня, 11:49
Губернатор Ростовської області заявляв, що російська ППО «успішно відбила атаку безпілотників»
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків
14 червня, 18:31
Президент Джо Байден, перша леді Джилл Байден, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон виходять на сцену під час церемонії з нагоди 80-ї річниці Дня D
«День Д». Про що мовчать політичні лідери
8 червня, 16:56
Російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
5 червня, 15:20
Компанія Toyota встрягла у скандал
Найбільшого автовиробника Японії підозрюють у несумлінному бізнесі – Kyodo
4 червня, 16:06
Командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що українці «знесуть Керченський міст, коли будуть готові»
Україна намагається ізолювати Крим, як логістичний центр окупантів
3 червня, 09:15

Події в Україні

ППО знищили 86% «Шахедів», випущених РФ від початку 2024 року
ППО знищили 86% «Шахедів», випущених РФ від початку 2024 року
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2024 року
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8761
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7648
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5576
Перепризначення пільг та субсидій: кому необхідно оновити дані у Пенсійному фонді
5427
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
5400
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою

Новини

Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32
РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики
Сьогодні, 03:54
Після візиту Путіна КНДР запустила балістичну ракету задля «демонстрації сили» – Bloomberg
Сьогодні, 03:12
Лист Ейнштейна з попередженням про загрозу ядерної бомби Третього райху виставлять на аукціон за 4 мільйони
Сьогодні, 02:41

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua