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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:48 в усіх областях України оголошувалася повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). О 14:19 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години фото 1

Нагадаємо, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

«Укренерго» збільшує обсяги відключень світла на 20 червня після нічного обстрілу енергетичної інфраструктури.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

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Теги: тривога

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