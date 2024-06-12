В Одесі пролунали вибухи

Повітряна тривога в Одесі була оголошена о 04:58

У ніч проти 12 червня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 05:04 повідомило Суспільне.

В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.