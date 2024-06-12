Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Одесі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Одесі була оголошена о 04:58

У ніч проти 12 червня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 05:04 повідомило Суспільне.

В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

В Одесі пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

Теги: окупанти тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угрупування окупантів на Харківському напрямі майже таке ж за розмірами як і на Часів Яр
Чому наступ на Харків може виявитися великою помилкою для Росії
13 травня, 15:10
Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року
20 травня, 12:05
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
19 травня, 03:44
Приліт стався у промзону Холодногірського району Харкова
Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі
27 травня, 16:45
У «Центрі-3» полонені росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям
Україна відкрила третій табір для полонених окупантів (відео)
29 травня, 15:59
Росіянин раніше перебував зі своєю жертвою у відносинах і боявся, що про це дізнається його дружина
Окупант, якого героїзувало Міноборони РФ, жорстоко вбив дівчину у Луганську
30 травня, 14:38
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
17 травня, 10:42
Ігор Терехов: «Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі»
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: деталі атаки (оновлено)
17 травня, 20:42
Відбулося 76 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
9 червня, 00:02

Новини

В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході
В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході
Народила посеред вулиці та поклала дитину в пакет: на Одещині затримали горе-матір
Народила посеред вулиці та поклала дитину в пакет: на Одещині затримали горе-матір
У одному зі скверів Одеси загинув підліток
У одному зі скверів Одеси загинув підліток
В Одесі відкрився перший пляж (фото)
В Одесі відкрився перший пляж (фото)
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
19K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
8951
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8261
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
5768
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
4463
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua