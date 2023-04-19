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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно пройти в укриття

Після 22:00  у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Крім того, досі триває небезпека у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Моніторингові канали повідомляють про активність тактичної авіації вздовж лінії фронту на Сході.

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Раніше повідомлялося про запуск дронів-камікадзе «Шахед». Повітряна тривога оголошувалася в низці східних областей.

До слова, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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