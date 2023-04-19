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Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Будьте уважними до сигналу повітряної тривоги!

Telegram-канали повідомляють про запуск дронів-камікадзе «Шахед».

Запуск окупанти здійснили з південно-східного напрямку. 

Станом на 20:23 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Лугансткій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, що після атак дронами-камікадзе росіяни можуть запускати ракети. Будьте уважними до сигналу повітряної тривоги!

До слова, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти росія війна безпілотник

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