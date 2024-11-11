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У Києві повітряна тривога тривала майже пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала майже пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 14:30 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана із загрозою ударних дронів та активністю тактичної авіації. О 14:57 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

Як повідомлялося, Російська Федерація атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.

До слова, Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України.

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Теги: тривога

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