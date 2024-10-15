Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 10:57 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 11:28 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Нагадаємо, російські війська вдарили вночі по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина та ще 16 отримали поранення. В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідували вогнеборці.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок.

До слова, на 06:00 15 жовтня Російська Федерація посилила свою присутність у Чорному морі, збільшивши кількість кораблів. Зокрема, військові зафіксували три судна, серед яких два є ракетоносіями, здатними здійснити загальний залп до восьми ракет «Калібр».

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ в черговий раз атакує Україну безпілотниками
На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА
24 вересня, 02:32
Винищувач перетнув державний кордон України з території Білорусії
Білоруський винищувач порушив повітряний простір України
24 вересня, 15:12
На Черкащині двічі пролунали вибухи
На Черкащині двічі пролунали вибухи
24 вересня, 05:34
В Київській області триває повітряна тривога
На Київщині стався збій в роботі системи оповіщення
26 вересня, 11:41
Головні новини за ніч 26 вересня
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
26 вересня, 07:00
Кияни та гості столиці використовують метро як укриття під час тривог
Комфортне перебування в метро під час тривог. Депутатка Київради готує звернення до Кличка
2 жовтня, 11:15
Вночі у столиці працювало ППО
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
3 жовтня, 05:38
Масштабна тривога в Україні тривала 35 хвилин
Масштабна тривога в Україні тривала 35 хвилин
7 жовтня, 09:03
Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості
Тривога тривала майже дві години: стали відомі наслідки атаки дронів на Київщину
Сьогодні, 09:44

Події в Україні

В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: з'явилися фото наслідків
Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: з'явилися фото наслідків
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море
У ВМС проінформували, скільки ракетоносіїв РФ вивела в Чорне море

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
53K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
22K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
16K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
15K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua