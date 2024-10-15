В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 10:57 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 11:28 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська вдарили вночі по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина та ще 16 отримали поранення. В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідували вогнеборці.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок.

До слова, на 06:00 15 жовтня Російська Федерація посилила свою присутність у Чорному морі, збільшивши кількість кораблів. Зокрема, військові зафіксували три судна, серед яких два є ракетоносіями, здатними здійснити загальний залп до восьми ракет «Калібр».