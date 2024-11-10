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В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, є постраждалий

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, є постраждалий
фото з відкритих джерел

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють усі відповідні екстрені служби

В Одесі внаслідок ворожого повітряного удару із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Через обстріл постраждала одна людина. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами на Одесу та район 9 листопада пізно ввечері.

«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі», – повідомив керівник ОВА.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Олег Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

«Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», – зауважив чиновник.

Зазначимо, станом на 22:07 год 9 листопада у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Як повідомили Повітряні сили України, тривога пов'язана з небезпекою через ворожі БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. 

Як стало відомо, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Загалом росіяни запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотник невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – РФ. 

 

Теги: обстріл чиновник безпілотник населення тривога росіяни Одеса

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