У Києві та області чутно вибухи, працює ППО

Київська обласна військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях

На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Так, тривогу було оголошено о 21:37, вибух у столиці пролунав за вісім годин.

За повідомленнями моніторингових пабліків, групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу.

У місті та області чутно вибухи, працює ППО.

Станом на 05:27 у Києві пролунав черговий вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ще одну ракету в напрямку міста.

«У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, станом на 21:37 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

А у Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Серед кількох десятків постраждалих – тримісячне немовля. Відомо, що у багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів, з 1-го по 3-й. Під завалами знаходяться люди, почалася пожежа.