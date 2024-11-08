Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області чутно вибухи, працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу
фото з відкритих джерел

Київська обласна військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях

На світанку в п’ятницю в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Так, тривогу було оголошено о 21:37, вибух у столиці пролунав за вісім годин.

За повідомленнями моніторингових пабліків, групи керованих ракет зайшли на Київщину зі Сходу. 

У місті та області чутно вибухи, працює ППО.

Станом на 05:27 у Києві пролунав черговий вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ще одну ракету в напрямку міста.

«У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, станом на 21:37 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

А у Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Серед кількох десятків постраждалих – тримісячне немовля. Відомо, що у багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів, з 1-го по 3-й. Під завалами знаходяться люди, почалася пожежа.

Читайте також:

Теги: вибух тривога Київ системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столицю зранку накрив густий туман
Пішоходам варто одягнути світловідбивні елементи: у Києві оголошено I рівень небезпеки
11 жовтня, 08:38
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
14 жовтня, 10:39
Актор Володимир Кравчук розповів про мобілізованих артистів
Зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену
15 жовтня, 14:30
Маленький Матвійко та його рятівник
Лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка
29 жовтня, 22:13
ЗСУ за добу знищили 39 бойових броньованих машин противника
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 жовтня, 08:38
Прогноз погоди в Україні 25 жовтня
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
25 жовтня, 06:00
Прогноз погоди на 31 жовтня
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
Київ знову обігнав Львів за цінами на оренду квартир
Київ чи Львів: де в Україні найдорожча оренда житла
3 листопада, 20:00
Над столицею збили всі ударні дрони, які атакували Київ
Сили ППО Київщини збили всі ворожі дрони, які рухались на столицю
4 листопада, 06:00

Новини

У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві та області чутно вибухи, працює ППО
У Києві ввечері значно погіршилась якість повітря
У Києві ввечері значно погіршилась якість повітря
Перший заступник Кличка прокоментував ранкові обшуки НАБУ
Перший заступник Кличка прокоментував ранкові обшуки НАБУ
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Поліція показала «шахед», яким РФ атакувала Київ (фото, відео)
Поліція показала «шахед», яким РФ атакувала Київ (фото, відео)
У Святошинському районі прорвало трубу: вулиця перетворилася на річку (відео)
У Святошинському районі прорвало трубу: вулиця перетворилася на річку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
27K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
18K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
6526
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
5037
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 04:04
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua