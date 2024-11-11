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Ворог піднімав у повітря стратегічну авіацію та винищувачі: деталі повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог піднімав у повітря стратегічну авіацію та винищувачі: деталі повітряної тривоги
Біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС
фото ілюстративне

Пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися

Сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет «Кинджал» Міг-31К. Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога», – йдеться у повідомленні.

На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.«Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). У столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався», – додали в КМВА.

Нагадаємо, тривогу у столиці було оголошено близько сьомої години ранку через пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

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Теги: повітря ворог тривога Кинджал

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