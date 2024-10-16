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Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки
Будівля після атаки частково зруйнована
фото: пресслужба ДСНС

Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки фото 1


Як зазначається, будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.

Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки фото 2

Як зазначила пресслужба Національної поліції, станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено два житлові будинки, господарча споруда, паркан, а також один автомобіль.

Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки фото 3

Як раніше повідомлялося, у ніч на 16 жовтня ворожі дрони атакували Київ та область,  всі БпЛА було знищено. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 год, інформації про руйнування чи постраждалих немає. 

Нагадаємо, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа

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Теги: пожежа росія рятувальники будинок тривога Київщина дрон

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