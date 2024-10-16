Атака дронів на Київщину: стали відомі наслідки

Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Як зазначається, будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.

Як зазначила пресслужба Національної поліції, станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено два житлові будинки, господарча споруда, паркан, а також один автомобіль.

Як раніше повідомлялося, у ніч на 16 жовтня ворожі дрони атакували Київ та область, всі БпЛА було знищено. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 год, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Нагадаємо, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.