США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Західні журналісти стверджують, що ЗСУ, ймовірно, покинуть Селидове, щоб не потрапити в оточення
Збройні сили України через постійні атаки росіян біля Селидового можливо будуть змушені відійти з міста, щоб не потрапити в оточення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 жовтня, щоб ви були в курсі подій:
ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити Селидове – Bild
Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ у районі Селидового, що в Донецькій області. Проте, українським захисникам, ймовірно, доведеться покинути місто через загрозу оточення. Слова Рьопке передає видання BILD.
Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW
В Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своємук звіті.
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
Міністерство оборони США оприлюднило деталі нової безпекової допомоги Україні на суму $425 млн, про яку раніше повідомив президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським. Інформацію про деталі пакету розмістило на своєму сайті Міноборони США.
Засоби протиповітряної оборони, ракети повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя виділяються в рамках президентських розпоряджень (PDA) і передаються Україні для задоволення її термінових потреб.
Майбутній флагман ВМС України «Гетьман Іван Мазепа» пройшов чергові випробування
Протичовновий корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» вийшов у море на чергові ходові випробування. Відео з випробувань з’явилося на офіційній сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.
На відео з лаконічним підписом, яке триває 1 хвилину, корвет показаний з різних ракурсів. Зокрема, добре видно майданчик для гелікоптера. Згідно з проєктом Ada, гелікоптери можуть розміщуватися як на палубі, так і всередині ангару на борту корабля. Для випробувань було використано гелікоптер SH-60 Seahawk, який є частиною військово-морських сил Турецької Республіки.
ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
Ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є «найсучаснішим». Про це прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.
Глава ізраїльського уряду під час розмови з журналістами підкреслив, що відповідно до резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, тільки ліванській армії дозволено володіти зброєю в регіоні на південь від важливої для країни річки Літані.
РФ накопичує ракети: у Центрі протидії дезінформації попередили про загрозу
Російські окупанти на аеродромах, де базується стратегічна авіація, накопичують ракети. Це можу свідчити про те, що вони готують нові масові удари по Україні, які можуть відбутись будь-якої миті. Про загрозу попередив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Коваленко також зазначив, що між аеродромами базування стратегічної авіації ворога постійно курсують Ту-22м3 та Ту-95МС.
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
У столиці та ряді областей 17 жовтня о 03:30 оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ в напрямку Києва було помічено рух ударних БпЛА. Пізніше Київська ОВА повідомила про роботу ППО в столиці.
Нагадаємо, раніше тривога в столиці вже була оголошена через загрозу балістики.
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
16 жовтня відбулось 44-те чергове засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, на якому Україна заблокувала головування РФ. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, сторонами якої є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і росія, та міжнародною платформою регіональної співпраці в питаннях збереження та відтворення екосистем Чорного моря, забезпечення збалансованого використання морських природних ресурсів та ландшафтів.
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