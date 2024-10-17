США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч

Західні журналісти стверджують, що ЗСУ, ймовірно, покинуть Селидове, щоб не потрапити в оточення

Збройні сили України через постійні атаки росіян біля Селидового можливо будуть змушені відійти з міста, щоб не потрапити в оточення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити Селидове – Bild

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Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ у районі Селидового, що в Донецькій області. Проте, українським захисникам, ймовірно, доведеться покинути місто через загрозу оточення. Слова Рьопке передає видання BILD.

Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW

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В Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своємук звіті.

Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі

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Міністерство оборони США оприлюднило деталі нової безпекової допомоги Україні на суму $425 млн, про яку раніше повідомив президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським. Інформацію про деталі пакету розмістило на своєму сайті Міноборони США.

Засоби протиповітряної оборони, ракети повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя виділяються в рамках президентських розпоряджень (PDA) і передаються Україні для задоволення її термінових потреб.

Майбутній флагман ВМС України «Гетьман Іван Мазепа» пройшов чергові випробування

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Протичовновий корвет класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» вийшов у море на чергові ходові випробування. Відео з випробувань з’явилося на офіційній сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

На відео з лаконічним підписом, яке триває 1 хвилину, корвет показаний з різних ракурсів. Зокрема, добре видно майданчик для гелікоптера. Згідно з проєктом Ada, гелікоптери можуть розміщуватися як на палубі, так і всередині ангару на борту корабля. Для випробувань було використано гелікоптер SH-60 Seahawk, який є частиною військово-морських сил Турецької Республіки.

ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу

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Ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є «найсучаснішим». Про це прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

Глава ізраїльського уряду під час розмови з журналістами підкреслив, що відповідно до резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, тільки ліванській армії дозволено володіти зброєю в регіоні на південь від важливої для країни річки Літані.

РФ накопичує ракети: у Центрі протидії дезінформації попередили про загрозу

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Російські окупанти на аеродромах, де базується стратегічна авіація, накопичують ракети. Це можу свідчити про те, що вони готують нові масові удари по Україні, які можуть відбутись будь-якої миті. Про загрозу попередив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко також зазначив, що між аеродромами базування стратегічної авіації ворога постійно курсують Ту-22м3 та Ту-95МС.

У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА

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У столиці та ряді областей 17 жовтня о 03:30 оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ в напрямку Києва було помічено рух ударних БпЛА. Пізніше Київська ОВА повідомила про роботу ППО в столиці.

Нагадаємо, раніше тривога в столиці вже була оголошена через загрозу балістики.

Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення

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16 жовтня відбулось 44-те чергове засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, на якому Україна заблокувала головування РФ. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, сторонами якої є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і росія, та міжнародною платформою регіональної співпраці в питаннях збереження та відтворення екосистем Чорного моря, забезпечення збалансованого використання морських природних ресурсів та ландшафтів.