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У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
БпЛА атакували вночі Київ
фото з відкритих джерел

Вночі столицю атакувати російські БпЛА

У Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко

«Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає», – повідомив очільник міста.

Крім того, міський голова додав, що у Голосіївському районі столиці уламком було пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку.

«Пожежі немає. Потерпілих немає», – поінформував мер.

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, у Соломʼянському районі у постраждалого чоловіка медики зафіксували опіки обличчя.

«Від госпіталізації постраждалий відмовився», – розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, вночі тривога в Києві тривала близько п'яти годин. 

До слова, внаслідок балістичного удару військ РФ у Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також житлові будинки та об'єкти бізнесу, постраждала одна людина. Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

 

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Теги: Київ війна тривога Олександр Вілкул Віталій Кличко пожежа

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