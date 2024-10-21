У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий

Вночі столицю атакувати російські БпЛА

У Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає», – повідомив очільник міста.

Крім того, міський голова додав, що у Голосіївському районі столиці уламком було пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку.

«Пожежі немає. Потерпілих немає», – поінформував мер.

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, у Соломʼянському районі у постраждалого чоловіка медики зафіксували опіки обличчя.

«Від госпіталізації постраждалий відмовився», – розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, вночі тривога в Києві тривала близько п'яти годин.

До слова, внаслідок балістичного удару військ РФ у Кривому Розі пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також житлові будинки та об'єкти бізнесу, постраждала одна людина. Про це в Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.