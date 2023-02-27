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Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Данілов: «У нас жодного бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало спільно з росіянами на боці Росії» 

Україна не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю, аби Мінськ відкрито не вступив у війну, яку розв'язала Росія. Київ не зацікавлений в участі білоруських військових у бойових діях і вживає заходів з метою недопущення такого сценарію. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Данілов зазначив, що Київ не розриває дипломатичні відносини з Мінськом, щоб республіка Білорусь не стала прямим учасником війни Росії проти України.

«Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження, вона так вважає, вона контролює всю ситуацію. Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію щодо певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю», – зазначив Данілов.

За словами чиновника, українська держава докладає максимальних зусиль, щоб такого сценарію не сталося. На полігонах Білорусі готуються російські окупанти, яких там близько 10 тис., але війни з білоруськими військовими бути не повинно.

«Вони їм надають таку можливість. Але ще раз підкреслю, що у нас жодного бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало спільно з росіянами на боці Росії», – підкреслив Олексій Данілов.

Як повідомлялося, Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ. Також у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на військові рейки для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб.

Теги: Олексій Данілов росія окупанти Свобода радіо військові держава Україна кордон Білорусь

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