«Шахед» атакував Кременчук: під удар, ймовірно, потрапила будівля ТЦК

Офіційного підтвердження удару по будівлі ТЦК поки немає

Російський ударний дрон, ймовірно, атакував Територіальний центр комплектування у Кременчуці на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» на змісцеві ЗМІ.

Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Водночас, за повідомленням місцевої ОВА, внаслідок атаки РФ на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.