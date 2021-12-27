Жителі окупованого Криму вимагають зупинити свавілля поліції (відео)

Випадок з Наріманом Аметовим не залишився без реакції громади

Старійшини кримськотатарської спільноти виступили зі зверненням у зв'язку з тортурами, яких зазнав Наріман Аметов. Старійшини обурені беззаконням і у своєму зверненні вимагають припинити тортури і репресії.

«Те, що відбувається останніми роками, сильно обурює. До наших хлопців заходять у будинки, нахабно хапають, крадуть та у невідомому напрямку везуть кудись. Ми з цим, звісно, погодитися не можемо. Ми вимагаємо, щоб винних покарали», – заявив молла Енвер Абкаїров.

До будинку постраждалого прийшло близько 400 людей, аби підтримати чоловіка.

Нагадаємо, 17 грудня співробітники Федеральної служби безпеки РФ провели обшук у будинку 33-річного кримського татарина, активіста та мусульманина Нарімана Аметова, у зв'язку із вибухом газопроводу в селі Перевальному, в якому зараз звинувачуються Наріман Джелялов та брати Ахтемові.

Після слідчих дій чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Як він розповів, пізніше його катували електричним струмом у підвалі, вимагаючи дати свідчення під поліграфом та змусивши підписати невідомі папери. Далі його відпустили, погрожуючи виставити його зрадником кримських татар та продовженням катувань, якщо він оприлюднить цю інформацію.

Як відомо, окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу.

Нагадаємо, українського журналіста катують у Криму.