Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)

Молоді люди в гідрокостюмах зістрибують з краю пірсу в бурхливе море

В Одесі на головному пляжі в Аркадії вже декілька днів ловлять хвилі серфінгісти. У місті наразі дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла, повідомляє «Думская».

Молоді люди в гідрокостюмах зістрибують з краю пірсу в бурхливе море і дрейфують в очікуванні гребеня. Дочекавшись, вони схоплюються на борди і найбільші везунчики примудряються доїхати ними практично до берега в районі «Ітаки».

Незвичайне видовище приваблює глядачів, які, попри небезпеку бути залитими високими хвилями, фотографують серфінгістів.

Раніше в Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.

Також у місті Южне Одеської області двірник знайшов на дні сміттєвого контейнера живого декоративного кролика.

Крім того, у сміттєвому контейнері на столичному Печерську було виявлено розчленоване тіло.

А у Бердянську, що на Запоріжжі, бездомна жінка знайшла на смітнику пакет зі 110 тисячами гривень, після чого відшукала власника і все йому повернула. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.