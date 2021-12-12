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    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)

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    Незвичайне видовище приваблює глядачів - Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Незвичайне видовище приваблює глядачів
    фото: dumskaya.net

    Молоді люди в гідрокостюмах зістрибують з краю пірсу в бурхливе море

    В Одесі на головному пляжі в Аркадії вже декілька днів ловлять хвилі серфінгісти. У місті наразі дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла, повідомляє «Думская».

    Молоді люди в гідрокостюмах зістрибують з краю пірсу в бурхливе море і дрейфують в очікуванні гребеня. Дочекавшись, вони схоплюються на борди і найбільші везунчики примудряються доїхати ними практично до берега в районі «Ітаки».

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    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)
    фото: dumskaya.net

    Незвичайне видовище приваблює глядачів, які, попри небезпеку бути залитими високими хвилями, фотографують серфінгістів.

    Раніше в Одесі дві пенсіонерки зайнялися зарядкою на спортивному майданчику і стали зірками мережі. Одна з бабусь була одягнена у довге пальто, спідницю та зимові чоботи, але це їй не завадило активно займатися.

    Також у місті Южне Одеської області двірник знайшов на дні сміттєвого контейнера живого декоративного кролика.

    Крім того, у сміттєвому контейнері на столичному Печерську було виявлено розчленоване тіло.

    А у Бердянську, що на Запоріжжі, бездомна жінка знайшла на смітнику пакет зі 110 тисячами гривень, після чого відшукала власника і все йому повернула. Виявилося, він випадково переплутав пакети і замість сміття викинув гроші.

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    Теги: Одеса гроші пляжі сміття жінка море
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    Серфінгісти ловлять хвилі на пляжі в Одесі (фото)