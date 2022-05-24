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    Донеччина: лише за добу рашисти вбили 12 мирних жителів

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    Росіяни продовжують наступ на область - Донеччина: лише за добу рашисти вбили 12 мирних жителів

    Росіяни продовжують наступ на область

    фото: Павло Кириленко/ Telegram

    Ворог не намагається здійснювати маневрів, а гатить по українських містах з усієї можливої зброї

    Рашисти продовжують шалено гатити по мирних містах на Донеччині. Окупанти не думають про жодні військові цілі – їхніми мішенями стають будинки мирних людей та цивільна інфраструктура.

    Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, впродовж доби 24 травня російські окупанти забрали життя аж 12 мирних українців. Цивільні загинули внаслідок обстрілів росіян.

    Три людини загинули в Бахмуті, двоє – у Торецьку. Життя ще чотирьох українців рашисти забрали в Авдіївці та Райгородку, по одній людині загинуло в Лимані, Миколаївці та Калиновому.

    Також відомо, що 10 людей отримали поранення. Кількість жертв в Маріуполі та Волновасі зараз встановити неможливо.

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    Нагадаємо, Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина військові Україна інфраструктура Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Донеччина: лише за добу рашисти вбили 12 мирних жителів