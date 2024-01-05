Росіяни розганяють фейк про вбивство Герасимова: військові відреагували

Спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук наголошує, що командному пункті в Криму було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської армії

У мережі ширяться інформація про те, що в результаті вчорашнього удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надходять повідомлення про те, що генерал Валерій Герасимов загинув в результаті вчорашніх українських ракетних ударів по Криму. Герасимов – начальник Генерального штабу Збройних сил РФ і перший заступник Міністра оборони Росії. На даний момент інформація не підтверджена», – пише Visegrád 24.

Спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук схиляється до того, що ця інформація є черговим російським фейком. «Є багато версій, кого там могли вразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це дійсно», – сказав він в ефірі «Еспресо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Братчук зазначив, що в Криму був уражений командний пункт ворога. За словами речника Української добровольчої армії Південь, росіяни сказали, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.

«Продовжується планова робота ЗСУ, а саме демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Знищуються саме системи ППО, вибивається логістика й інфраструктура, яка впливає на роботу окупаційної влади й діяльність окупаційної армії на території Криму й наших південних напрямків», – зауважив Братчук.

Після вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

Також у ніч на 5 січня російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 36 БПЛА над Кримом.