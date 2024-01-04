ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя

Українці влучили у військову частину окупантів в Юхариній балці

Внаслідок ударів по Криму, Збройні сили уразили командний пункт росіян

Після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя.

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Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

«2-го січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами «бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ». Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня», – написав він.

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Нагадаємо, у соцмережах місцеві повідомили про низку вибухів в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, за інформацією очевидців, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину (командного пункту зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.

Військова частина в Криму, куди, ймовірно, влучила ракета фото з соцмереж

Згодом Міністерство оборони РФ розповіло деталі сьогоднішніх прильотів в різних частинах Криму. За словами пресслужби відомства, Україна «випустила десять ракет по півострову».

«Близько 16:20 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом», – наголосили у відомстві.

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До слова, у Севастополі тимчасово окупованого Криму 30 грудня 2023 року вранці пролунав потужний вибух.