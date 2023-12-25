В окупованій Горлівці пролунали вибухи: спалахнула сильна пожежа

Унаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка

Увечері 24 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунала низка потужних вибухів і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що на відео зафіксована пожежа складу ТЦ «Галактика», на який окупанти перетворили колишній «Епіцентр». Також горять припарковані поруч автомобілі.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка, поранено 6 осіб.

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Інший паблік повідомив, що в районі ТЦ «Галактика» було зафіксовано 15 прильотів.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня в окупованій Макіївці Донецької області спалахнула велика пожежа. У поруч розташованій Ясинуватій зник газ.

До слова, у ніч проти 25 грудня в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Раніше в Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар.