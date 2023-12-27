З’явилися супутникові знімки порту в Феодосії після удару ЗСУ
На фото зафіксований порт 5 грудня, а також 26 грудня після удару
У Мережі з’явилися нові супутникові знімки порту в Феодосії після удару ЗСУ по десантному кораблю росіян «Новочеркаськ». Фото оприлюднила американська аерокосмічна компанія Maxar.
На знімках зафіксований порт в Феодосії 5 грудня, а також 26 грудня після удару.
Нагадаємо, українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян «Новочеркаськ» у Феодосії.
Також командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Опісля у мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного вночі 26 грудня російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії. Зазначається, що на знімках можна побачити, що внаслідок удару корабель частково пішов під воду.
До того ж, супутникові знімки ураженого десантного корабля «Новочеркаськ» свідчать, що внаслідок операції українських військових постраждало ще одне судно.
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