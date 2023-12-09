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Росіяни будують нові фортифікаційні споруди на лівобережжі Херсонщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни будують нові фортифікаційні споруди на лівобережжі Херсонщини
Окупанти продовжують нарощувати оборону на своїх позиціях
фото з відкритих джерел

Загарбники збільшили кількість наглядових пунктів та вогневих позицій для відстеження дій Сил оборони

На лівому березі Дніпра в Херсонській області російська окупаційна армія будує нові фортифікаційні споруди. Окупанти продовжують нарощувати оборону на своїх позиціях та стягувати туди резерви. Про це повідомили у зведенні оперативного командування «Південь».

Зазначається, що росіяни збільшили кількість наглядових пунктів та вогневих позицій для відстеження дій Сил оборони.

Також загарбники посилили артилерійські обстріли правого берега Дніпра. Крім того, вони активізували застосування дронів різної модифікації.

Морська піхота продовжує утримувати плацдарми на лівому березі. Йде контрбатарейна боротьба, Сили оборони б'ють по позиціях та тилах армії РФ.

Нагадаємо, ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Також українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута, відбили російські атаки біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що після збиття російського бомбардувальника Су-24М ситуація в небі над Україною змінилася. Зазначається, що вчора Військово-морські сили не спостерігали активності ворожої авіації.

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Теги: росіяни морська піхота армія окупанти

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