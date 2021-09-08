На Київщині розмалювали борди з Мураєвим (відео)

Мешканці міста зазначають, що це зробили патріотично налаштовані громадяни

У місті Боярка Київської області невідомі розмалювали борди проросійського політика та ексрегіонала Євгена Мураєва. Про це повідомляє видання «Патріот Донбасу».

Мешканці міста зазначають, що це зробили патріотично налаштовані громадяни. Банер з обличчям Мураєва, який анонсує нову передачу на його телеканалі «Наш» під назвою «Тут наша земля» розмалювали чорною фарбою.

Нагадаємо, у Києві на Будинку профспілок вивісили банер із зображенням Євгена Мураєва. На ньому напис був напис: «Тут наша земля». Також виднівся логотип телеканалу «Наш», який опосередковано належить Мураєву. Але невдовзі банер демонтували. Його зняли на прохання поліції, яка прийшла до Будинку профспілок.

Правоохоронці зазначили, що на розміщення реклами були всі дозвільні документи, але поліція попросила його прибрати, щоб не провокувати конфлікти з активістами.

До слова, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.