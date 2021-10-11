  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Оприлюднено порядок денний завтрашнього саміту Україна – ЄС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У рамках саміту Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем - Оприлюднено порядок денний завтрашнього саміту Україна – ЄС
    У рамках саміту Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
    фото: euneighbourseast.eu

    Церемонія підписання документів саміту Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня об 11:25

    У Європейському союзі повідомили порядок денний саміту Україна – ЄС, який у вівторок, 12 жовтня, відбудеться в Києві. Порядок денний заходу оприлюднено на сайті Ради ЄС.

    Так, у понеділок, 11 жовтня, президент Європейської ради Шарль Мішель о 17:45 відвідає Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

    У вівторок в рамках саміту Україна – ЄС Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн о 8:30 ранку зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

    Потім о 9:00 відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, а об 11:25 – церемонія підписання документів. Об 11:30 запланована пресконференція, а на 18:00 – зустріч Мішеля із Зеленським.

    Сьогодні також стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС.

    Зазначимо, Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

    «Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна – ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

    Читайте також:
    Теги: ЄС саміт політика Володимир Зеленський Україна президент Урсула фон дер Ляєн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оприлюднено порядок денний завтрашнього саміту Україна – ЄС