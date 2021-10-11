Оприлюднено порядок денний завтрашнього саміту Україна – ЄС

Церемонія підписання документів саміту Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня об 11:25

У Європейському союзі повідомили порядок денний саміту Україна – ЄС, який у вівторок, 12 жовтня, відбудеться в Києві. Порядок денний заходу оприлюднено на сайті Ради ЄС.

Так, у понеділок, 11 жовтня, президент Європейської ради Шарль Мішель о 17:45 відвідає Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У вівторок в рамках саміту Україна – ЄС Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн о 8:30 ранку зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Потім о 9:00 відбудеться робочий сніданок, о 9:45 розпочнеться пленарна сесія, а об 11:25 – церемонія підписання документів. Об 11:30 запланована пресконференція, а на 18:00 – зустріч Мішеля із Зеленським.

Сьогодні також стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

«Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна – ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

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