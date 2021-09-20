У Жашкові місцеві мешканці прогнали пропагандистів телеканалу «Наш» (відео)

Журналістам проросійського каналу завадили знімати телевізійний сюжет

У місті Жашків (Черкаська область) місцеві мешканці завадили журналістам пропагандистського телеканалу «Наш 365» (логотип «Наш»), що належить одіозному та відомому своїм проросійським спрямуванням політику Євгену Мураєву, знімати програму. Про це на своєму Youtube-каналі розповів блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

Журналісти телеканалу «Наш» на чолі з Максом Назаровим знімали на одній з вулиць міста сюжет за участі дітей. Раптом до них підійшов місцевий мешканець із запитанням: «Що ви тут знімаєте?». У відповідь одна з журналісток каналу почала називати чоловіка провокатором, а охоронець пропагандистів одразу ж спробував застосувати проти місцевого мешканця силу.

Однак до чоловіка приєдналися ще декілька місцевих і вони почали звинувачувати співробітників «Нашого» у ненависті до української мови та російській пропаганді, а також запитувати їх, чий Крим.

У відповідь на це Макс Назаров почав закидати чоловікам те, що вони, нібито, перебувають напідпитку, однак у подальшому був змушений забрати свої слова назад.

Після нетривалої дискусії пропагандисти були змушені ретируватися з місця зйомки.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Наш 365» (логотип «Наш»).

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