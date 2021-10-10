Активісти влаштували автопробіг до будинку Зеленського у Конча-Заспі (фото)

Учасники пробігу стверджують, що це мирна акція проти узурпації влади Банковою

Увечері 10 жовтня у Києві стартував автопробіг до будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі на Київщині. Як повідомляє кореспондент «Суспільного», учасники автомаршу зібралися на парковці біля торгового центру «Магеллан».

«Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування «Вагнерґейту». Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все задовбало? Тоді долучайтеся до протесту!», – закликали організатори.

Співорганізатор акції та лідер партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко зазначив, що акцію заплановано мирну, «якщо не буде провокацій від тітушок, влади, поліції».

«Наше завдання – показати, що події останніх 10 днів, з тим що президент зізнався у телефонуванні Лукашенку і попереджені про «вагнерівців», справою Мецгера, нападом на журналістів, з «Ошфорами-95», з позавчорашнім нападом на наших активістів, які намагалися розгорнути банер про Коломойського, зі вчорашніми і сьогоднішніми «тітушками» – це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на фоні такої кількості проблем», – пояснив Гудименко.

При цьому він наголосив, що активісти «не хочуть революцію».

«Ми хочемо спокійно працювати й мати еволюційний політичний процес, щоб не було вуличних заворушень, вогнів, щоб нічого не палало», – додав лідер «Демсокири».

Інший співорганізатор заходу, який представляє «Рух опору капітуляції», Ілля Кононов, заявив, що «це автомарш розлючених громадян до Зеленського в Конча-Заспу». За його словами, причин для проведення такого заходу вистачає.

«Ми хочемо показати владі, що вона буде відповідати за узурпацію в парламенті, за саботаж розслідування «Вагнергейту», за офшорні скандали, що влада говорить про боротьбу з олігархами і нічого не робить. Зрештою, за поліцейське свавілля, за те, що поліція напала на людей через банер у руках. Ми хочемо прийти й показати, що доведеться відповідати перед країною, суспільством як Зеленському, так і його оточенню. Саме для цього ми рушаємо до нього, щоб не можна було сказати, що ми не змогли до нього достукатися», – сказав Кононов.

Він додав, що біля будинку Зеленського активісти висловлять свою позицію та розгорнуть банер.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

До слова, у розслідуванні також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.