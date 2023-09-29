Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував

Голови Ради оборони міста запевнив, що причин для паніки немає

Сьогодні, 29 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Про це повідомив голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Він запевнив, що причин для паніки немає. «Щодо вибуху. Це не влучання. Все нормально», – написав Вілкул.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару (попередньо – балістика) по Кривому Рогу. Удару зазнало одне з підприємств міста.

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Триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.