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Під час тривоги прогримів вибух у Кривому Розі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час тривоги прогримів вибух у Кривому Розі
У Кривому Розі неспокійний ранок
фото ілюстративне

Вибух прогримів одразу після оголошення тривоги

26 вересня вранці під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Інформацію про вибух підтверджує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, близько 6:16 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

О 6:21 тривога поширилася на Дніпропетровську й Запорізьку області.

Вибух у Кривому Розі Дніпропетровщини прогримів за кілька хвилин після сирен.

Нагадаємо,  25 вересня пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ сповістили, що окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед».

Теги: тривога вибух Кривий Ріг

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