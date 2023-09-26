Під час тривоги прогримів вибух у Кривому Розі
Вибух прогримів одразу після оголошення тривоги
26 вересня вранці під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Інформацію про вибух підтверджує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, близько 6:16 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
О 6:21 тривога поширилася на Дніпропетровську й Запорізьку області.
Вибух у Кривому Розі Дніпропетровщини прогримів за кілька хвилин після сирен.
Нагадаємо, 25 вересня пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ сповістили, що окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників «Шахед».
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