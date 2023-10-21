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Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
У напрямку Кривого Рогу було випущено ракети та «Шахеди»
фото ілюстративне

Російські війська вночі атакували Кривий Ріг

У ніч на 21 жовтня в Кривому Розі прогриміли вибухи. Російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Душанбе. Дональда Трампа оштрафували за публікацію фото співробітниці суду. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 21 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час повітряної тривого було чутно вибухи. 

«Ще ракети у нашому напрямку. Плюс орки у наш бік випустили «Шахеди». Бережіть себе», – повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

О 00:05 кореспонденти «Суспільного» повідомили про повторні вибухи в Кривому Розі.

Російський літак розбився у Душанбе

Російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. 

За попередніми даними, загоряння літака сталося в одному з двигунів під час зльоту. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів.

Повідомляється, що на борту літака перебувало 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України

Європейський Союз та США готові допомогти Україні розробити «План України» – документ з переліком реформ і пріоритетів у відбудові. 

План має містити набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у сфері верховенства права та демократизації, пріоритетний підхід до допомоги у відновленні та реконструкції.

Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Республіканці відмовилися від кандидатури Джордана на посаду спікера 

Республіканська партія США позбавила свого конгресмена Джима Джордана статусу кандидата на посаду спікера Палати представників США. 

Це сталося після того, як голосування за нього провалилося втретє. Республіканці зустрілися за закритими дверима для обговорення та відмовилися підтримувати соратника Трампа.

Суд оштрафував Трампа на $5 тис. за фото в соцмережі

Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на $5 тис. за порушення наказу не говорити про співробітників суду.

Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона та назвав її «подругою» лідера демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чака Шумера. На опублікованому знімку чоловік і жінка були разом. 

Штраф експрезидент США отримав за порушення заборони говорити або писати щось про працівників суду.

Теги: США Кривий Ріг літак фінансування аварія Олександр Вілкул Україна Європейський союз

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