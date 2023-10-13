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Криворізький район здригнувся від вибуху

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Криворізький район здригнувся від вибуху
Вибухи прогриміли рано-вранці
фото ілюстративне

Уночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада Дніпропетровщини

У п’ятницю, 13 жовтня, вранці пролунав вибух у Криворізькому районі. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Тривожний ранок. Вибух у Криворізькому районі. Інформація уточнюється. Без втрат», – написав Вілкул у телеграм-каналі.

Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

Лисак також поінформував, що вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада Дніпропетровщини.

«Російські загарбники вкотре гатили по них з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило», – повідомив Лисак.

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Теги: війна вибух Дніпропетровщина Кривий Ріг

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