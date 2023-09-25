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Ворог у ніч на 25 вересня атакував Кривий Ріг: наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог у ніч на 25 вересня атакував Кривий Ріг: наслідки
Внаслідок атаки понівечено агрофірму
фото: Сергій Лисак / Telegram

Близько 1:00 ворог атакував Одещину «Шахедами»

Вночі 25 вересня Росія атакувала Дніпропетровську область. Військові повідомляють, що Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що близько 1:00 ночі ворог атакував область «Шахедами». За словами голови ОВА, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

«Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

 

Теги: Кривий Ріг безпілотник Дніпропетровщина

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