У Кривому Розі прогримів вибух

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку

У ніч проти 23 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

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«У Кривому Розі пролунав звук вибуху», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.

Нагадаємо, 21 листопада російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 14-ма ударними дронами типу Shahed і крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Уламки одного із збитих «шахедів» впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Виникла пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби», – заявив на своїй сторінці Сергій Тюрін.

За словами заступника, постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.

Раніше повідомлялося, що 21 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.