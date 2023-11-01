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Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ
фото ілюстративне

Російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України

У ніч на 1 листопада російські загарбники випустили по Україні декілька хвиль ударних дронів. Основна кількість припала на Полтавську область. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарфону.

За його словами, сьогоднішня атака була схожа на попередні. Але цього разу збільшилася кількість засобів, які окупанти направили проти українців. «У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів», – пояснив він.

Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Нагадаємо, вночі тривога у Полтавській області тривала понад чотири години. Росіяни атакували «Шахедами» нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

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Теги: окупанти завод росіяни Юрій Ігнат Полтавщина

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