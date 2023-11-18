Як удар по Одеській області вплинув на енергосистему України? Відповідь «Укренерго»

Окупанти атакували інфраструктуру регіонального значення

Ворожий удар по енергооб'єкту на Одещині не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

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Керівник компанії нагадав про необхідність зберігати інформаційну тишу. Із цих міркувань Кудрицький не назвав, який саме об'єкт потрапив під обстріл. За його словами, це інфраструктура регіонального значення.

«Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине», – наголосив голова правління «Укренерго».

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За словами Кудрицького, з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати енергетичні об'єкти біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Нагадаємо, що через нічний ворожий удар по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині залишилися без світла 2 тис. родин.

Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

В Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю.