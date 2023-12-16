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У Кропивницькому з дев’ятого поверху випала неповнолітня: дівчина загинула

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Кропивницькому з дев’ятого поверху випала неповнолітня: дівчина загинула
Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 днем раніше – 15 грудня
фото з відкритих джерел

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне убивство»

У Кропивницькому з багатоповерхового будинку випала дівчина. У поліції повідомили, що вона загинула. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Поліція з'ясовує деталі справи. Про це повідомляє «Суспільне».

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила, що у Кропивницькому неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.

Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 днем раніше – 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне убивство».

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Трагедія сталася в житловому комплексі «Лебединий» на вулиці Ревуцького. 

Крім того, у Дніпрі мати з дитиною на руках випала з 12 поверху. Жінка загинула одразу від отриманих травм. Дитина ж лишилася жива, проте отримала численні травми.

Нагадаємо, восени у столиці з балкона на 24-му поверсі випали брат та сестра, 2005 та 2006 року народження. Від одержаних травм вони загинули на місці події. Загиблі готувалися до самогубства й ділилися цим у соцмережах.

Вікторія та Володимир вели трансляцію самогубства у TikTok. У передсмертному відео видно, як вони стрибають з вікна. В останню мить хлопець сказав дівчині, що кохає її.  

Згодом стало відомо, що 17-річна Віка та 18-річний Вова жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

Хлопець закінчив школу та навчався у місцевому училищі, проте дивно поводився. Про Віку знайомі відгукуються дуже добре. Дівчина навчалася в 11-му класі школи. Вона завжди була позитивною та цілеспрямованою. Приблизно рік тому вона навіть вирішила, що вступатиме до вишу, й почала збирати гроші, бо розуміла, що прийомні батьки не зможуть їй допомогти.

Але із зими все змінилося. Люди стали помічати, що Віка часто з'являється разом із Вовою, стала одягатися так само, як і він, ходила в якихось об'ємних чорних штанах і светрах. Та й виглядала вона вже зовсім не так позитивно. Багато хто був упевнений, що зведений брат «підсадив» і її на заборонені речовини.

Читайте також: Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох
Теги: Кропивницький Кіровоградщина смерть

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