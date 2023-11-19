У Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Невідомо, чи чоловік навмисно викинувся з вікна

Уночі 19 листопада в Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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За інформацією очевидців, трагедія сталася в житловому комплексі «Лебединий» на вулиці Ревуцького.

Невідомо, чи чоловік навмисно викинувся з вікна, чи це був нещасний випадок.

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Повідомляється, що чоловік загинув.

Нагадаємо, 4 листопада, у Київській області 15-річна дівчина скоїла самогубство на залізниці.

Раніше повідомлялося, що 2 жовтня у Дніпровському районі Києва з балкона на 24-му поверсі випали брат та сестра, 2005 та 2006 року народження. Від одержаних травм вони загинули на місці події. 17-річна Віка та 18-річний Вова вели трансляцію самогубства у TikTok.

Згодом стало відомо, що брат і сестра жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

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Як виявилося пізніше, дату своєї загибелі підлітки обрали не просто так – цього дня був День народження дівчини, у яку був закоханий загиблий хлопець. Крім того, трансляцію самогубства бачила названа мати.