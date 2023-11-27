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У Кропивницькому на вокзалі обвалилися мостові сходи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Кропивницькому на вокзалі обвалилися мостові сходи
фото: Олександр Рудоманов/Facebook

Причини обвалу встановлюються

На Кіровоградщині у Кропивницькому сьогодні на залізничному вокзалі впали сходи, які вели на міст, що проходив над пероном. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

Про причини обвалу поки невідомо.

У Кропивницькому на вокзалі обвалилися мостові сходи фото 1

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали. У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

А 13 серпня у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина.

Теги: Кіровоградщина міст вокзал

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