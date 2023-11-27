У Кропивницькому на вокзалі обвалилися мостові сходи
Причини обвалу встановлюються
На Кіровоградщині у Кропивницькому сьогодні на залізничному вокзалі впали сходи, які вели на міст, що проходив над пероном. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.
Про причини обвалу поки невідомо.
Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали. У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.
А 13 серпня у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина.
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