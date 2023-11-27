У Кропивницькому на вокзалі обвалилися мостові сходи

Причини обвалу встановлюються

На Кіровоградщині у Кропивницькому сьогодні на залізничному вокзалі впали сходи, які вели на міст, що проходив над пероном. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про причини обвалу поки невідомо.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали. У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А 13 серпня у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина.