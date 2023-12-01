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У Кропивницькому пролунав вибух

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Кропивницькому пролунав вибух
фото ілюстративне

У місті було оголошено повітряну тривогу

У ніч на 1 грудня в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Згодом повідомили про ракети у напрямку Кропивницького.

У Кіровоградській області тривала повітряна тривога. Станом на 3:49 оголошено відбій. 

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу. 

Теги: озброєння тривога вибух Кропивницький

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