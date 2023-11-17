У Дніпрі мати з дитиною на руках випала з 12 поверху

Дитина лишилася жива, проте отримала численні травми

У Дніпрі 29-річна місцева мешканка, ймовірно, вистрибнула з балкона багатоповерхівки разом з дитиною на руках. Достеменно невідомо, чи був інцидент нещасним випадком, адже є деталі, що схиляють до версії про самогубство. Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

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Зазначається, що місцева мешканка з п'ятирічною дитиною на руках вистрибнула з балкону на 12 поверсі.

На балконі, звідки жінка впала, стояв стілець – за його допомогою, ймовірно, вона перелізла через огорожу.

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За даними ДСНС, жінка загинула одразу від отриманих травм. Дитина ж лишилася жива, проте отримала численні травми. За допомогою драбини рятувальники спустили малечу з козирка підʼїзду та направили до лікарні.

Нагадаємо, 2 жовтня, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження

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