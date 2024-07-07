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У Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей
Кількість травмованих від вибуху гранати ще встановлюють
фото: ВолиньPost

Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали

У Луцьку невідомий чоловік кинув гранату у групу людей. Є постраждалі. Про це пишуть поліція Волинської області та місцеві пабліки.

Ввечері 7 липня на вулиці Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Невідомий чоловік просто з вікна транспортного засобу гранату, яка здетонувала. Вибух почули мешканці сусідніх будинків.

Частину вулиці наразі перекрито. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

У Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей фото 1
фото: поліція Волинської області

За даними місцевих пабліків, у Луцьку вже відомо про п'ятьох постраждалих. Водночас у коментарі «Суспільному» інспекторка сектору комунікації Нацполіції області розповіла, що кількість травмованих ще встановлюють.

У Луцьку чоловік з автомобіля кинув гранату в людей фото 2
фото: поліція Волинської області

«Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі згодом. На місці працюють поліцейські та медики», – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали 23-річного жителя Хмельниччини, який підірвав гранату у центрі Луцька. Правоохоронці зазначають, що в результаті вибуху гранати ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 29 червня уночі на столичній Троєщині чоловік підірвав гранату. Вибухом пошкоджено 11 автомобілів, але ніхто з громадян не постраждав.

Також у Бучі Київської області чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону.

Теги: вибух граната водій Луцьк поліція

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