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Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов
У небі над Ростовською областю силами ППО нібито збито 10 БпЛА
фото із соцмереж

Ростовські медіа називають нічну атаку дронів на місто «найсильнішим нападом за всю історію»

У Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи. У районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Близько третьої години ночі чиновник заявив про роботу ППО біля Ростова. Згодом він додав, що у небі над Ростовською областю силами ППО нібито збито 10 БпЛА.

За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі.

Росія поскаржилася на масовану атаку дронів на Ростов фото 1
фото із соцмереж

Ростовські медіа стверджують, що усі дрони були ліквідовані, а цей наліт БпЛА називають «масованим» та «найсильнішим нападом за всю історію».

Нагадаємо, у ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Зараз на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків. Також було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

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Теги: росія вибух безпілотник

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