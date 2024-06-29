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У Києві чоловік підірвав гранату і пошкодив понад десяток автівок (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві чоловік підірвав гранату і пошкодив понад десяток автівок (фото)
Місце вибуху гранати на Троєщині
фото: Нацполіція

Порушнику загрожує до семи років ув'язнення

Уночі на столичній Троєщині чоловік підірвав гранату. Вибухом пошкоджено 11 автомобілів, але ніхто з громадян не постраждав. Про це повідомила поліція Києва.

«Сьогодні, близько 01:00, до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району», – йдеться у повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати. Підривником виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки затримали за місцем мешкання, залучивши спецпризначенців «Корд».

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення.

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У Києві чоловік підірвав гранату і пошкодив понад десяток автівок
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в Бучі Київської області чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону. 

Як повідомлялося, на Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.

До слова, жителю Києва загрожує до семи років в'язниці за те, що він кинув гранату у вікно квартири свого брата через майнову суперечку, поранивши перехожу.

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Теги: вибух Київ граната чоловік

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