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У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
Чоловік загинув від вибуху гранати
фото: Facebook/Поліція Київської області

Чоловік сів у випадкову автівку та погрожуючи гранатою вимагав у водія відвезти його на кордон

У Бучі Київської області чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону. Про це повідомляє поліція Київщини.

Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київської області близько 10:50 надійшло повідомлення від жительки міста про те, що біля її двору стався вибух в автомобілі.

Чоловік загинув на місці від вибуху гранати
Чоловік загинув на місці від вибуху гранати
фото: Facebook/Поліція Київської області

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

Правоохоронці зазначають, що водій встиг вийти з авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав.

Автомобіль, в якому невідомий підірвав гранату за відмову везти його на кордон
Автомобіль, в якому невідомий підірвав гранату за відмову везти його на кордон
фото: Facebook/Поліція Київської області

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Як повідомлялося, на Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник.

До слова, жителю Києва загрожує до семи років в'язниці за те, що він кинув гранату у вікно квартири свого брата через майнову суперечку, поранивши перехожу.

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Теги: вибух граната смерть Київщина автомобіль кордон

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