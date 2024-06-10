У Києві від вибуху гранати постраждала жінка

Поранення руки отримала 36-річна жінка

У Шевченківському районі столиці чоловік кинув гранату в бік фасаду багатоповерхового будинку, внаслідок чого жінка отримала поранення. Про це повідомила поліція Києва.

Вибуховий пристрій кинув у бік будинку місцевий житель 1977 року народження, після чого втік з місця події.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва 9 червня, близько 22:00 . За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув у бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує.

Поліцейські встановили особу зловмисника, який підірвав гранату. Слідчі встановлюють мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу.

Як повідомлялося, увечері 9 червня в одному із районів столиці мешканці могли чути звуки вибухів через підрив гранати. Невідомий чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку на вулиці Ружинській. Раніше повідомлялося, що обійшлося без постраждалих. Про це писали місцеві пабліки.

До слова, у Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух. Інцидент трапився 9-го червня у відділенні «Нової пошти».

Як розповіли у поліції, лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні «Нової пошти». Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула.