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У Києві від вибуху гранати постраждала жінка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві від вибуху гранати постраждала жінка
фото: Національна поліція України

Поранення руки отримала 36-річна жінка

У Шевченківському районі столиці чоловік кинув гранату в бік фасаду багатоповерхового будинку, внаслідок чого жінка отримала поранення. Про це повідомила поліція Києва.

Вибуховий пристрій кинув у бік будинку місцевий житель 1977 року народження, після чого втік з місця події. 

«Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва 9 червня, близько 22:00 . За отриманою інформацією, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув у бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує.

Поліцейські встановили особу зловмисника, який підірвав гранату. Слідчі встановлюють мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу.

Як повідомлялося, увечері 9 червня в одному із районів столиці мешканці могли чути звуки вибухів через підрив гранати. Невідомий чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку на вулиці Ружинській. Раніше повідомлялося, що обійшлося без постраждалих. Про це писали місцеві пабліки. 

До слова, у Луцьку на проспекті Соборності пролунав вибух. Інцидент трапився 9-го червня у відділенні «Нової пошти».

Як розповіли у поліції, лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх у відділенні «Нової пошти». Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула.

Теги: поліція жінка поранення граната

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