Українські захисники полюють на детектор дронів «Цукорок». Чому він необхідний?

Простий, недорогий і надійний виріб з кумедною назвою викликав ажіотаж серед українських військових

Росія все активніше використовує свої розвідувальні безпілотники в глибині території України. Вони відстежують важливі цілі, наприклад, літаки чи засоби ППО, й наводять на них балістичні ракети. В цих умовах солдатові ЗСУ життєво важливо знати, що літає над ним в небі. В цій ситуації зручний детектор дронів. Він сигналізує, що безпілотник вже поруч, і дає час військовим змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує БПЛА. Про це повідомляє ВВС.

Про таку ситуацію згадує командир батальйону безпілотних систем Микола Колесник.

«Екіпаж відпрацював, вантажилися в автівку, 7 км до лінії бойового зіткнення, детектори безпілотників «Цукорки» в салоні починають волати, вискочили з автівки, за секунди ураження одним «Ланцетом» і одразу другим. Трохи контужені, але, головне, живі», – написав він на початку травня.

Військовослужбовець наголосив, що такий детектор «повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує».

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») каже, що «Цукорок» – не ідеальне, але просте і дешеве рішення для українського війська.

За словами «Флеша», є алгоритм дій, коли боєць виявляє над собою розвідувальний БПЛА противника. Наприклад, піхотинець біля лінії фронту має припинити рух, щоб не виказати себе, а водій військової техніки, навпаки, має прискоритися, щоб не потрапити під удар ракети.

Якщо детектор показує, наприклад, наближення ударного «Ланцета», то військовий має негайно залишити свою машину і відбігти. Якщо виявляється маленький FPV-дрон чи «Мавік», то солдат має заховатись в укриття або вжити заходів, щоб збити безпілотник. Складні аналізатори спектрів не підходять для піхоти на фронті, впевнений «Флеш». А от компактний «Цукорок», який пищить при наближенні ворожого дрону, саме те, що треба.

Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін, що вже тривалий час проживає в Лондоні.



Дмитро Селін каже, що військові йому скаржилися на проблему поєднання розвідувальних дронів і артилерійських ударів противника. Тоді цивільний програміст вирішив розробити гаджет, який попереджав би українських бійців про цю небезпеку.

Селін дослідив радіомодулі трофейних «Орланів«, купив схожі компоненти і восени 2022 року склав приймач сигналу. Це і був перший прототип «Цукорка». Сам по собі детектор дронів – це давно відома річ. Але зазвичай це масивний і дорогий спектрометр, тобто аналізатор частот. Розібратися з ним простому військовому, тим більш в умовах бойових дій, складно. Дмитро Селін зрозумів, що рішення має бути масове, просте і дешеве. Щоб, умовно кажучи, кожен солдат міг покласти в кишеню собі цей детектор і швидко орієнтуватися в його сигналах.



Чудернацька назва, яка вже стала впізнаваним брендом серед військових, виникла спонтанно, каже розробник. Він шукав в магазинах компактну коробочку, в яку помістилося б все електронне начиння, і яка була б зручна в повсякденному використанні.

«Для першого прототипу я шукав якийсь найпростіший корпус. Хотілось підібрати вже щось готове, щоб просто купити і вставити. Найкраще, що мені підійшло для прототипа, але не пішло в серію, це була пластикова коробочка для цукру», – каже Дмитро.

Принцип роботи «Цукорка» доволі простий. Насамперед слід нагадати, що кожен безпілотник з'єднується з пультом оператора по радіохвилях. З пульта йде інформація, куди летіти, а у зворотному напрямку прямує два потоки: відео і телеметрія (інформація про стан безпілотника).

«В ідеалі обидва потоки – відео і телеметрію, або принаймні один з них, можна перехопити, бо цей сигнал випромінюється в усі боки», – пояснює Дмитро Селін.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Вибухи пролунали, зокрема, у місті Морозовськ, де розташований військовий аеродром. Зокрема, як згодом стало відомо, безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.