Атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі

За словами губернатора, у Підгірському районі сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів

7 липня сталося займання на одному зі складів боєприпасів у Воронезькій області нібито після атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє губернатор області Олександр Гусєв.

За словами губернатора, у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

«Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БпЛА над територією Воронезької області. При падінні їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Олександр Гусєв зазначив, що на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 липня під Алуштою у тимчасово окупованому Криму, після вибуху загорівся газорозподільний вузол. За даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі. Пізніше стало відомо, що горить газорозподільчий вузол «Малий Маяк».